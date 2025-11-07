Проєкт розпорядження про перекриття руху транспорту в Дніпрі набуде чинності після його підписання міським головою.

У Дніпрі перекриють рух транспорту наприкінці листопада заплановано тимчасове обмеження, тому варто бути попередженим, повідомляє Politeka.net.

Про це зазначається у проєкті розпорядження міського голови.

Так, 26 листопада комунальні служби міста проведуть роботи з видалення аварійних дерев, які становлять потенційну небезпеку для мешканців і водіїв.

Згідно з документом, у Дніпрі перекриють рух транспорту у період із 9 години ранку до 16 години на вулиці Улянівська. Роботи охоплять ділянку поблизу будинку номер чотирнадцять на вулиці Улянівській. Саме тут фахівці комунального підприємства «Міськзеленбуд» здійснять кронування, очищення території від старих гілок та демонтаж дерев, які перебувають у незадовільному стані і можуть впасти під час сильного вітру або опадів.

Перед початком робіт комунальники повинні виконати низку підготовчих заходів та перекрити рух транспорту у Дніпрі. Зокрема, вони мають узгодити тимчасову схему організації дорожнього руху з управлінням патрульної поліції, встановити необхідні попереджувальні дорожні знаки, сигнальні огорожі та забезпечити безпечний прохід для пішоходів.

У міській раді наголошують, що такі роботи проводяться в рамках регулярного моніторингу стану зелених насаджень, який дозволяє запобігти нещасним випадкам і забезпечити безпеку містян у громадських місцях. Аварійні дерева, особливо ті, що ростуть поблизу проїжджих частин або тротуарів, становлять підвищений ризик під час негоди, тому їхнє видалення є необхідним елементом догляду за міською інфраструктурою.

Проєкт розпорядження набуде чинності після його підписання міським головою. У міській адміністрації закликають водіїв та мешканців району з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і заздалегідь враховувати зміни при плануванні своїх маршрутів пересування цього дня.

Джерело: dnepr.info.

