Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначатиметься для кількох груп населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стане частиною нової державної ініціативи, спрямованої на підтримку людей у зимовий період, повідомляє Politeka.

З початку холодів в Україні стартує програма «Тепла зима», у межах якої передбачено одноразову фінансову виплату розміром 6500 гривень для громадян, що перебувають у складних життєвих умовах.

Отримані кошти надходитимуть українцям на «Дія.Картку». Використати їх потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування. Якщо гроші залишаться невикористаними після завершення цього терміну, то вони повернуться до державного бюджету.

Відповідна допомога покликана покрити базові витрати у зимовий сезон. Зокрема, кошти можна буде витратити на:

купівлю теплого одягу чи взуття;

оплату послуг з опалення, електроенергії або газу;

закупівлю продуктів;

придбання медикаментів;

оплату проїзду.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначатиметься для кількох груп населення, зокрема:

дітей під опікою чи піклуванням, у тому числі з інвалідністю, а також вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

людей з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

дітей із малозабезпечених родин;

самотніх пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Як уточнили в уряді, порядок реалізації такої програми ще опрацьовується, тому детальні умови її отримання оприлюднять пізніше. Очікується, що така підтримка допоможе найуразливішим категоріям громадян забезпечити мінімальні потреби під час зимового періоду.

