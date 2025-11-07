Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається у спеціальному пункті, який працює з понеділка по п’ятницю.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі продовжує надаватися завдяки роботі волонтерів центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

За інформацією організації, безкоштовні набори можуть отримати ті переселенці, які ще не зверталися по підтримку, або робили це не пізніше серпня 2025 року. Такий порядок допомагає справедливо розподіляти ресурси серед тих, хто найбільше потребує підтримки.

Щодня волонтери приймають обмежену кількість відвідувачів — не більше 150 родин. Це рішення дозволяє уникати скупчень, забезпечити зручність під час отримання продуктів та підтримати чіткий порядок видачі. Умови участі передбачають, що допомогу може забрати лише заявник, який особисто подав запит. Передача права іншим особам без присутності отримувача не допускається.

Безкоштовні продукти для переселенців у Кривому Розі включають основні харчові товари, необхідні для забезпечення базових потреб людей, які залишили свої домівки. Волонтери наголошують, що запасів достатньо, тому громадян закликають не створювати черги та не поширювати панічні настрої.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається у спеціальному пункті, який працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У цей період також функціонує гаряча лінія для консультацій. Вихідні дні центру — субота та неділя.

За підсумками минулого тижня волонтерська команда видала 221 набір харчів для 190 сімей. Це стало можливим завдяки співпраці з міжнародною організацією Global Empowerment Mission, що підтримує ініціативу забезпечення продуктами внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

