Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надається завдяки низці державних і міжнародних програм підтримки, спрямованих на допомогу тим, хто втратив домівку внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Ініціативи орієнтовані також на соціально вразливі категорії населення, які опинилися без житла або потребують тимчасового прихистку.

Такі механізми допомоги покликані забезпечити переселенців, військовослужбовців, родини загиблих оборонців, осіб з інвалідністю, сиріт і громадян, чиї оселі були зруйновані. Закон про житловий фонд соціального призначення регламентує порядок надання помешкань, включаючи подачу заяви, перевірку даних і постановку на облік. Процес оформлення триває певний час, однак гарантує прозорість і рівні умови для кожного, хто звертається по допомогу.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі розподіляється через спеціальні програми, профінансовані державою та міжнародними донорами. Найчастіше переселенцям пропонують квартири або службові приміщення на тимчасовій основі. Пріоритет надається родинам із дітьми, людям похилого віку та громадянам з обмеженими фізичними можливостями.

Серед ключових ініціатив виділяють програму «єВідновлення», що надає фінансову компенсацію особам, чиї домівки постраждали від війни. Підтримка може бути у формі сертифікатів або грошових переказів. Діє також проєкт «єОселя», розрахований на військових, педагогів, медичних працівників і науковців, який передбачає пільгову іпотеку зі ставкою 3% для окремих груп і 7% — для інших заявників.

