Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки кільком державним та міжнародним програмам підтримки, повідомляє Politeka.

Ініціативи спрямовані на допомогу громадянам, які втратили домівки через бойові дії, а також тим, хто належить до соціально вразливих категорій. Основна мета полягає у забезпеченні людей тимчасовим або постійним житлом, що дозволяє стабілізувати побут і відновити базові умови життя.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається не лише переселенцям. Право на участь мають військовослужбовці, родини загиблих захисників, сироти, особи з інвалідністю та громадяни, чиї будинки зруйновані під час війни. Закон про житловий фонд соціального призначення визначає порядок подачі документів, перевірку заявників і умови отримання житлового приміщення.

Процедура оформлення передбачає кілька етапів — підготовку довідок, підтвердження даних і очікування у черзі. Пріоритет отримують ті, хто не має інших можливостей для проживання або перебуває у найбільш складному становищі.

Для переселенців діють окремі напрямки допомоги, реалізовані спільно з донорами та місцевими громадами. Такі програми передбачають безкоштовне користування квартирами або службовими приміщеннями, здебільшого на тимчасовій основі. Перевага надається родинам із дітьми, людям старшого віку та особам з обмеженими можливостями.

Серед діючих ініціатив виокремлюються дві ключові програми. Перша — «єВідновлення», яка забезпечує компенсацію для громадян, чиє житло пошкоджено або знищено, у вигляді сертифікатів чи грошових виплат. Друга — «єОселя», орієнтована на військових, педагогів, медиків і науковців, надаючи іпотеку з пільговою ставкою 3% або 7% залежно від категорії заявників.

