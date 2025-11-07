Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 8 листопада є плановим і необхідним для підтримання стабільної роботи енергомереж регіону.

З'явився графік відключення світла в Дніпропетровській області на 8 листопада, повідомляє Polieka.

У повідомленні зазначено, що цього дня у межах Затишнянської об’єднаної територіальної громади заплановано проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у мережах.

Згідно з офіційною інформацією, електропостачання буде тимчасово припинене в одному з населених пунктів громади. Відключення торкнеться села Затишне, де без електрики залишаться споживачі, що проживають на вулицях Робоча та Садова.

Планові роботи заплановані на 8 листопада 2025 року. Вимкнення електроенергії розпочнеться о 08:00, а відновлення подачі струму очікується орієнтовно о 18:00 того ж дня.

Такі заходи є частиною комплексної програми технічного обслуговування та модернізації електричних мереж. Їхня мета — покращення стабільності системи живлення, забезпечення безпечного функціонування обладнання та зменшення кількості аварійних відключень у подальшому.

Мешканцям громади рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, відключити побутову техніку та зарядити необхідні пристрої.

Для отримання додаткової інформації або у разі виникнення питань компанія АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» надає контакти кол-центру. Діє електронна пошта для звернень — dnem@dtek.com.

Команда енергетиків підкреслює, що подібні тимчасові обмеження проводяться виключно задля підвищення якості електропостачання. Усі роботи здійснюються відповідно до затверджених планів, а електропостачання буде відновлено одразу після завершення технічних дій. Отже, графік відключення світла в Дніпропетровській області на 8 листопада є плановим і необхідним для підтримання стабільної роботи енергомереж регіону.

