График отключения света в Днепропетровской области на 8 ноября является плановым и необходимым для поддержки стабильной работы энергосетей региона.

Появился график отключения света в Днепропетровской области 8 ноября, сообщает Polieka.

В сообщении отмечено, что в этот день в рамках Затышнянского объединенного территориального общества запланировано проведение профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в сетях.

Согласно официальной информации, электроснабжение будет временно приостановлено в одном из населенных пунктов общества. Отключение коснется села Затышное , где без электричества останутся потребители, проживающие на улицах Рабочая и Садовая .

Плановые работы запланированы на 8 ноября 2025 года . Выключение электроэнергии начнется в 08:00 , а возобновление подачи тока ожидается ориентировочно в 18:00 того же дня.

Такие мероприятия являются частью комплексной программы технического обслуживания и модернизации электрических сетей. Их цель – улучшение стабильности системы питания, обеспечение безопасного функционирования оборудования и уменьшение количества аварийных отключений в дальнейшем.

Жителям общества рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам, отключить бытовую технику и зарядить необходимые устройства.

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения вопросов компания АО «ДТЭК Днепровские электросети» предоставляет контакты колл-центра. Действует электронная почта для обращений – dnem@dtek.com .

Команда энергетиков подчеркивает, что подобные временные ограничения проводятся исключительно для повышения качества электроснабжения. Все работы осуществляются в соответствии с утвержденными планами, а электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения технических действий. Итак, график отключения света в Днепропетровской области на 8 ноября является плановым и необходимым для поддержания стабильной работы энергосетей региона.

