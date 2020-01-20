Конкурс на проектирование аэропорта в Днепр выиграла фирма, принадлежащая академику Академии военных наук Российской федерации Владимиру Кульчицкому



Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма «Прогресстех-Украина», конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Разумеется, кто он такой, в мининфраструктуре прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер», — сообщил он.

По словам журналиста, Кульчицкий, работая в Украине хочет продолжить вербовать кадры на деньги государственного бюджета.

Кроме того, он отметил, что Служба безопасности должна дать незамедлительную оценку результатам тендера по проектированию Днепровского аэропорта.

«В руки российской компании отдано проектирование одного из ключевых инфраструктурных проектов, аэропорта, имеющего важное стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы руководство страны, отвечающее за безопасность государства, взяло на себя ответственность за это», — написал журналист.

А вот по информации телеграм-канала «Темный Рыцарь. Днепр», Кульчицкий прямо в СМИ заявлял, что работал в Министерстве обороны России. Более того, уже будучи бизнесменом, рассчитывал на заказы российской «оборонки» на поставку тепловизоров, которые «могут пригодиться на Донбассе и в Сирии».

Стоить отметить, что этот российский ученый в 2003 году был награжден президентом Российской Федерации Владимиром Путиным званием «Заслуженный работник транспорта России».

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