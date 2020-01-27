В Днепре встречаются места, где страшно находиться

Связано это зачастую с мистикой. Есть места в городе, где происходят странные необъяснимые события и которые таят в себе загадочные истории.

МАЯК

Здание «Маяка» уже давно пустует. Местные жители говорят, что за стенами в 2000-х часто проводили обряды сатанинские культы. Подтверждение этому можно найти на форумах начала 00-х -над «Маяком» виднелось необычное свечение, или том, как из здания вылетал рой саранчи.

ДВОРЕЦ ПОТЕМКИНА

Говорят, что из подвала дворца к речке Днепр существовал тайный подземный ход, по которому человек мог свободно двигаться во весь рост. В советские времена его залили бетоном вместе с неугодными для власти людьми. Некоторые любители острых ощущений, оставшиеся возле дворца ночью, уверяют, что, если прислушаться, можно услышать жалобное «помогите».

ДОМ С ЛЯГУШКАМИ

Согласно одной из легенд, владелец дома в странных монументах увековечил память о своей дочери, утонувшей в болоте.





КЕНРУЦЕРАПТОР

Легенда гласит, что когда-то здесь жил ректор строительного института и именно он установил этот памятник в честь своей жены и ребенка, которые трагически погибли.

ДОМ №13

Существует легенда, что дом №13 расположили именно на углу улиц не просто так — об этого потребовали массоны. Якобы из тайной комнаты в здании штаба на Яворницкого можно было через тоннель попасть прямо в 13-й дом на Фабра.

Ранее в сети показали, как сейчас выглядят знаменитые Токовские водопады в Днепропетровской области, пожалуй, один самых загадочных и красивых природных объектов на Днепропетровщине.

Говорят даже, что это единственный степной водопад в мире.

Летом сюда приезжают на автомобилях, велосипедах и другом транспорте, чтобы насладиться природой, полюбоваться шикарными пейзажами, сделать эффектные фото.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских

Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.