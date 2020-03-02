Мужчины украли коробку денег для сбора помощи животным

Об этом сообщила «Днепровская панорама» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зоозащитников обокрали прямо на Европейской площади во время акции.

«Такого ещё не было за 6 лет наших акций. Сегодня у нас молодые люди (на фото) украли коробочку для сбора средств, и, увы, с деньгами. Эти молодцы украли средства у несчастных животных. Воспользовавшись тем, что у нас не хватает волонтеров и рук, которые помогают животным, пока наши волонтеры общались с людьми и пытались пристроить в добрые руки животных, эти парни украли коробку. Нам согласились показать видеозаписи, где отчетливо видно, сколько людей подошло к акции, и интересуются животными, и тот момент, когда нас обокрали», — рассказали волонтеры.

Через время днепровский блогер Руслан Власенко опубликовал видео и фото на которых отчетливо видно лица грабителей.

«Вчера снимал на набережной Масленицу и тут увидел двух веселых типов, а ну-ка думаю сниму их, какие-то они подозрительные. И не зря, эти гниды вчера украли в центре города коробочку для сбора средств для бездомных животных, если знаете в центре стоят ребята со всякими зверушками. У ребят были фото только с камер наблюдений теперь есть фото крупных планов этих подонков. Давайте поможем их опознать и сделаем их знаменитыми», — заявил Руслан Власенко.

Напомним, что под Днепром активизировались черные ядовитые сколопендры. В Днепропетровской области в селе Волосское на поверхность из своих убежищ выползла всякая живность. Некоторые, ядовитые и опасные, лезут в дома и пугают людей. Так недавно в дом к священнику заползла ядовитая сколопендра. Об этом сообщил очевидец Андрей Пинчук на своей странице в Facebook.

«Заползла почти в кровать. Просила прощения. Но любимая Ольга Пинчук её не простила. Теперь она где-то в насекомом раю», – отшутился днепрянин Андрей Пинчук.

Напомним, в Днепре забили тревогу из-за подозрительных гостей в домах, видео: "ходят по этажам и..."

Как сообщала Politeka, в Днепр из зараженной коронавирусом Италии привезли тонны опасного товара: что происходит

Также Politeka писала, что в Днепре без вести исчез парень, важна любая информация: фото и приметы пропавшего