В Днепре неизвестные подошли к детям в школьном дворе и предложили поиграть в прятки

Об этом в Facebook-сообществе «Актив ж/м Парус (Днепр)» сообщила Елена Осыпенко, сообщает Politeka.net.

«Моя девятилетняя дочь учится в 132-й школе. После продленки ребенок с подружками попросилась погулять в школьном дворе, я разрешила, и сама отлучилась с младшим сыном на 30 – 40 минут прогуляться по аллее возле 141 школы. Когда вернулась, мой ребенок сообщил мне, что к нему подошла какая-то тетя и предложила поиграть в прятки, а рядом за деревом стоял какой-то дядя», — сообщила жуткие подробности Елена Осыпенко.

Так, девочка смогла отказаться и быстро найти маму.

«После этого я с подругой обошла окрестности, но тёти и дяди так и не нашла. Затем решили идти домой и... моя дочь увидела ту самую тётю, которая уже стояла с двумя мальчиками лет 8-9 о чем-то мило болтала. Я подошла к ней и сразу с напором начала спрашивать, в какие такие прятки она собралась играть с моим ребёнком и о чем она разговаривает с детьми. Мальчики тут же убежали, а «тетя» пошла в отрицание и естественно говорила, что мы обознались! После словесной перепалки, откуда ни возьмись, появился тот самый «дядя» и стал на защиту своей спутницы. Мол, ребенок перепутал, вы обознались и т.д., а затем скрылись в неизвестном направлении», — заключила Елена Осыпенко.

В комментариях днепряне не смогли остаться безмолвными.

«Хотите -баньте,хотите-нет за призывы к насилисю,но поубивала бы!!!!! Сволочи!!!!!! Уже,по-моему ,пора охоту открывать на этих "любителей пряток". Отстаньте от детей!», «Очень похожие люди в октябре ограбили кабинет в средней школе 85», «Где вы их встретили? может в том районе есть камеры, аптеки, магазины , банки», «Полиция не чего делать не будет. Нет состава преступления. А вот фото не помешало б . Было б легче их выявить на районе. Скорей всего залётные», «Причем они приставали к детям на одном и том же месте ! К моей дочери и затем к мальчикам на том же месте», «Какой кошмар», «Я думаю, что они на районе не будут промышлять сейчас,так как их спугнули. За информацию большое спасибо, с детьми проведем беседу!», – отметили пользователи сети и встревоженные родители.

По словам Осыпенко, тетя картавит, невысокого роста, была одета в черную куртку, на ботинках надпись Fila. Возможное имя Рита. Дядя ростом 170 см, худощавый, в черной кепке, спортивный костюм черного цвета, на штанине надпись Adidas.

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