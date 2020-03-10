Под Днепром неизвестные устроили свалку тюльпанов

вывезли и сожгли цветы, которые не удалось продать к празднику 8 марта. Фото тюльпанового "крематория" опубликовал Телеграм-канал "Днепр сейчас", сообщает Politeka.net.

"Под Днепром, не продав все тюльпаны, их просто спалили за городом… Ни себе ни людям", – констатирует автор публикации.

Напомним, что в Киеве образовалась свалка цветов мимозы. После праздника 8 марта в столице образовалась целая цветочная свалка мимозы. По словам одной киевлянки, огромную кучу нераспроданных веток мимозы продавцы свалили горой на Троещине около овощного рынка.

«Фура "облегчилась" на обочине овощного рынка. Все урны вокруг забиты нарциссами, тюльпанами. Их специально переломали, чтоб никто не взял. А мимозы просто вывалили кучей. Прямо в картонных ящиках, ещё заклеенных. Возле кучи стыдливо паслись бабушки, которых отгонял водитель этой фуры, мол, брать нельзя. Открыла рот, сказала, что если брать нельзя – то пусть засовывает свое добро обратно, пока я ментов и телевидение не вызвала», – сообщила пользователь сети.

Также она отметила, что при упоминании полиции, неизвестный скрылся с «места преступления».

«Раскрыла несколько ящиков, набрали мимозы столько, сколько смогла увезти в машине, а бабульки – унести в руках. Уже развезла по друзьям, родне и раздала всем, в том числе пенсионеркам у себя на лавочке. И конечно себе оставила, пахнут безумно. Долго живу на свете, но такой дичи ещё не видела... Цветы безумно жаль», – завершила она свой рассказ.

Напомним, что в Днепре активизировались охотники на детей. Неизвестные, шныряющие по детских площадках Днепра уже, к сожалению, не редкость. Очередного ходока заметили на ул.Калиновой.

«Во дворе на ул.Калиновой 64 на детской площадке, странный мужчина ходит и присматривается к детям, возможно конечно я излишне подозрительна, но всё равно, будьте аккуратны», — рассказала очевидица и прикрепила фото.

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