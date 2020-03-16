В центре Днепра расцвели магнолии

На прошлой неделе в Днепр пришла весна. С потеплением начали распускаться первые цветы, которые теперь радуют прохожих. Фото опубликовали местные СМИ.

Несмотря на небольшое похолодание, за Областной Государственной Администрацией зацвели магнолии.

Нежные бутоны будущих цветов теперь радуют мимо проходящих горожан. Совсем скоро цветы окончательно раскроются и можно будет почувствовать аромат магнолий c длинным медовым шлейфом.

Также мы писали, что в Днепре зафиксировали настоящее нашествие клещейю Кроме того, один из них наглядно продемонстрировал штаны сплошь усеянные паразитами и сравнил такое нашествие с коронавирусом.

"Коронавирус это конечно прекрасно, но, помнится мы подобное переживали. Птичий, свиной, волосяной, бетонный, железо-бетонный и другие гриппы требуют очень сильного внимания к себе))", - говорится в сообщении.

По его словам, необычная активность паразитов связана с аномальной температурой.

"Не хочу напугать вас, но предупрежден - вооружён. Аномально тёплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких Толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало." , - заключил он.

Другие пользователи сети подтвердили эти слова. По словах очевидцев, клещи "прыгают людям прямо на голову".

Напомним, что в Днепре бездомные собаки начали нападать на людей.

Известно, что стая бродячих животных промышляет на ж/м Красный Камень.

«Уважаемые жители города Днепра, в молодёжном парке, расположенном рядом с карьером на Красном Камне, бегают бездомные собаки, которые нападают на людей. В этом парке дети, беременные женщины, а также пожилые люди, которые не могут сбежать или противостоять им. Давайте не будем равнодушны друг к другу», — говориться в сообщении.

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