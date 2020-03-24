В Днепре и области разыскивают пропавшего подростка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Днепровском отделении полиции.

Известно, что Матвей Роговский ушел из дома по проспекту Победы в Каменском 23 марта. На данный момент не никакой информации о местонахождении парня. С собой телефона он не взял.



На вид Матвею 15-16 лет, рост 173-175 см, волосы рыжие, короткие, глаза карие, среднего телосложения.

Кроме того, у мальчика имеются особые приметы: два шрама на животе от аппендицита.

Был одет в кепке серого цвета, ветровку горчичного цвета, водолазку и джинсы серого цвета, белые кроссовки с синими вставками.

Если вам известно о местонахождении подростка, пожалуйста, сообщите по телефону "102", 0689734622, 0687993981.

Ранее мы сообщали, что в Днепре разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю женщину.

Известно, что Леся Чумарева ушла в магазин и пропала без вести. Проживает женщина по улице Весенней, 82.



Супруг сообщает, что на связь она не выходит.



Также известно, что пропавшая страдает параноидальной шизофренией на почве алкоголя.

Дома женщину ждут двое маленьких детей.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавшей, просьба сообщить родственникам по телефону 095 172 93 74, или в полицию — 102.

Напомним, что если ваш родной или знакомый перестал выходить на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы — в любое райотделение (не обязательно по месту жительства пропавшего). Достаточно даже просто позвонить на 102, и к вам приедет оперативно-разыскная группа. Особенно важно быстро обращаться в полицию, если пропал ребенок. Несовершеннолетнего начинают искать в течение часа. Поэтому чем раньше будет обращение, тем лучше.