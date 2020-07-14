В Днепре задержали банду, которая грабила квартиры
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Известно, что задержание произошло в Днепре на Набережной Победы.
Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что по Набережной Победы ехал Opel на литовских номерах, тогда как напротив гостиницы "Хутор" его внезапно подрезали и заблокировали несколько автомобилей.
В результате трех мужчин, которые находились в машине, вытащили из салона автомобиля и положили на землю. По неподтвержденным данным, у задержанных при себе было оружие.
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Из-за данной спецоперации полиции в Днепре временно усложнился проезд по Набережной Победы.
В полиции сообщили, что на счету преступной группы - серия квартирных краж на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.
В состав банды входили трое граждан Украины в возрасте от 23 до 34 лет. Они проникали в чужие квартиры, подобрав ключи или выкручивая окна, а затем выносили из домов ценные вещи.
Во время совершения преступлений участники банды передвигались на машине Opel Vectra B с иностранными номерами.
После задержания дома у преступников и в их авто провели обыски. В результате правоохранители обнаружили и изъяли травматический пистолет Макарова, пистолет Ekol Major, патроны, гранату Ф-1, запал с маркировкой, нож, ювелирные изделия, часы, золотые изделия, а также закладные на уже сбыте в ломбардах украденные вещи.
За совершенные преступления участникам банды грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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