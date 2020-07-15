В опасности не только бездомные, но и домашние животные

В Днепре активизировались живодеры - по городу массово раскладывают отраву, от которой гибнут животные

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, в Днепре живодеры массово травят бездомных собак. При этом пациентами ветеринарных клиник становятся не только уличные животные, которых успевают привезти волонтеры, но и представители племенных пород, хозяева которых выгуливают их по улицам города.

Так, на ж/м Победа, ЖК "Левобережный" и на проспекте Поля за два дня зафиксировали восемь летальных случаев среди домашних животных.

Догхантеры раскладывают на улицах и во дворах собачьи лакомства, начиненные смертельными дозами некоторых медицинских препаратов. Это приводит к гибели не только бездомных животных, но и домашних любимцев, которые гуляют без поводков и намордников, из-за чего успевают подобрать и съесть яд.

В соцсетях люди делятся своими трагическими историями гибели домашних любимцев.

Так, пользователь Facebook Ольга Иноземцева рассказала, что 12 июля умер ее пес Хасан. Отец девушки выгуливал собаку в районе Донецкого шосе, проспекта Мира и озера Куриного, после чего животному стало плохо. Среди симптомов - рвота, боль, кровь из всех отверстий, затрудненное дыхание, сильные судороги и т.д. Собаку привезли в ветеринарную клинику, но спасти не удалось - остановилось сердце.

Врач рассказал, что судя по симптомам, животное отравилась нейротоксином, который активно используют живодеры, чтобы травить бродячих собак.

Напомним, в Днепре активизировалась банда квартирных воров: под удар попали квартиры сразу в трех регионах, видео.

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