В Днепре прямо посреди дороги провалился асфальт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, на пересечении ул. 20 лет Победы и ул. Космонавтов провалился асфальт на светофоре.

Сообщается, что речь идет о жилом массиве "Приднепровск".

На опубликованных фото и видео можно заметить, что на дороге образовалась большая и довольно глубокая яма. Данный участок проезжей части оградили ленточками, чтобы обезопасить водителей на дороге.

Как известно, Приднепровск с 1977 года стал жилым массивом Самарского района города Днепр, а изначально был построен как город энергетиков при Приднепровской ГРЭС.

Следует отметить, что проваливание асфальта сегодня не редкость для многих городов Украины.

Так, ранее также сообщалось, что в Киеве возле элитного жилого комплекса провалился асфальт. На дороге образовалась огромные дыра. Речь идет о "ЖК "Киевская Венеция", где асфальт проваливался просто на глазах, а в яме бурлила вода. Пользователи соцсетей шутили, что название ЖК понемногу начинает себя оправдывать.

"Как корабль назовешь...", "джакузи", "да это же гиперлуп", - шутят пользователи соцсети.

Впоследствии в комментариях отметили, что асфальт провалился на территории жилого комплекса, а на парковке напротив.

Напомним, в Днепре ради торгового центра вырубили голубые ели на 1,5 млн грн: красноречивые фото.

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