У Дніпрі за незаконну вирубку дерев зловмисникам доведеться заплатити штраф у розмірі 1,5 млн грн

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет місцевого телеканалу "Відкритий".

Так, у міській раді Дніпра повідомили, що зловмисники, які вирубали ялинки біля цирку, мають заплатити 1,5 млн грн штрафу.

Чиновники зазначили, що жодних дозволів на вирубку дерев у районі цирку в Дніпрі вони не давали. Єдиний документ на роботи в цьому районі був виданий на благоустрій території біля готелю "Дніпропетровськ", який знаходиться за адресою Січеславська Набережна, 33.

"Забудовник, який отримав дозвіл на благоустрій, посилається на згоду генерального директора Дніпровського державного цирку на приведення в порядок прилеглої території. Як відомо, земля біля будівлі цирку - державна. Її власник - Дніпропетровський державний цирк. Наголошуємо, що вказане рішення виконкому не дає ніяких повноважень по видаленню дерев", - повідомили представники міськради Дніпра.

Наразі міська рада готує офіційне звернення до поліції з проханням розібратися в даній ситуації, знайти і покарати винних.

Крім того, зловмисників повинні будуть відшкодувати вартість знищених зелених насаджень для їхнього подальшого відновлення. Сума компенсації - близько 1,5 млн грн, враховуючи, що вартість однієї блакитної ялини становить не менше 125 тис. грн.

Нагадаємо, серйозна ДТП обірвала життя людей в Дніпрі: кадри з місця трагедії.

Також Politeka повідомляла, що під Дніпром хімічне лихо в річці: екологи б'ють на сполох, що відбувається.