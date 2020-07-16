В Днепре Служба безопасности Украины проводит обыски в мэрии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на УНИАН.

СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, отмечают, что с 10 утра в четверг, 16 июля, в мэрии Днепра СБУ проводит обыски совместно с Офисом генпрокурора.

Обыски в мэрии были санкционированы судом в деле о хищениях государственных средств чиновниками местного городского совета. В частности, обыски касаются земельных вопросов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводит группа следователей, которая приехала из Киева.

В пресс-службе мэрии Днепра пока что не предоставляли никаких комментариев по этому поводу.

Также СМИ сообщают, что обыски проводятся в Департаменте по работе с активами Днепровского городского совета в кабинете директора Дмитрия Мовшина.

Ранее уже сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой проводили обыски в мэрии Днепра в июне 2020 года. Тогда обыски проводились по делу о злоупотреблении служебным положением во время государственных закупок, что повлекло тяжкие последствия.

Так, коммунальное предприятие Днепровского горсовета проводило тендерные закупки по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг на сумму свыше 130 млн грн. Указанная сумма должна была пойти на освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации. Однако победителями тендеров стали посредники - ими были 8 физических лиц-предпринимателей, которые имеют признаки фиктивности. С ними заключили договоры на предоставление указанных услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат сотрудников, которые фактически и выполняют эти работы. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли денежные средства, носители информации и документацию, имеющую значение для следствия.

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