В Днепре неизвестные разрисовали грязью припаркованную на улице машину белого цвета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook.

Так, участница местного паблика "Райончик" сообщила, что застала на улице довольно интересную картину.

Инцидент произошел на левом берегу Днепра, на улице Гули Королевой. Неизвестные разрисовали белый Volkswagen грязью.

На опубликованных фото можно увидеть, что на белоснежной машине появились различные рисунки, отпечатки ладоней и различные надписи.

В частности, на машине можно прочитать такие реплики как "ну что", "ты заходи, если что", "зачем", ну как хочешь" и т.д.

В комментариях пользователи соцсети предположили, что причиной появления такого "произведения искусства" могла стать неправильная парковка или неудачная шутка.

"Здесь два варианта: или хозяин парконулся где-то не правильно, а у людей лопнуло терпение, или кто то неудачно пошутил", - пишут в комментариях.

Однако большинство все же склоняется к тому, что машину разрисовали из-за того, что она припаркована в непредназначенном для этого месте.

"Прохода нет от машин. Особенно это видно на Гули Королевой 1-7. Не борзейте и будет вам счастье", - отмечают в комментариях.

Также пользователи соцсети обратили внимание на то, что на авто нет номерных знаков.

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