У Дніпрі прямо посеред дороги провалився асфальт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, на перетині вул. 20 років Перемоги та вул. Космонавтів провалився асфальт на світлофорі.

Повідомляється, що мова йде про житловий масив "Придніпровськ".

На опублікованих фото та відео можна помітити, що на дорозі утворилась велика та досить глибока яма. Дану ділянку проїжджої частини відгородили стрічками, щоб убезпечити водіїв на дорозі.

Як відомо, Придніпровськ з 1977 року став житловим масивом Самарського району міста Дніпро, а початково був побудований як місто енергетиків при Придніпровській ГРЕС.

Слід зазначити, що провалення асфальту сьогодні не є рідкістю для багатьох міст України.

Так, раніше також повідомлялось, що у Києві біля елітного житлового комплексу провалився асфальт. На дорозі утворилась величезні діра. Мова йде про "ЖК "Київська Венеція", де асфальт провалювався просто на очах, а в ямі вирувала вода. Користувачі соцмереж жартували, що назва ЖК потрохи починає себе виправдовувати.

"Як корабель назвеш...", "джакузі", "та це ж гіперлуп", - жартують користувачі соцмережі.

Згодом в коментарях зазначили, що асфальт провалився не на території житлового комплексу, а на парковці навпроти.

Нагадаємо, у Дніпрі заради торгового центру вирубали блакитні ялини на 1,5 млн грн: красномовні фото.

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