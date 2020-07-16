Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Филатова в Facebook.

Так, по словам мэра Днепра, в Министерстве инфраструктуры собираются забрать 100 млн грн, предназначенных для строительства нового аэропорта.

Он сообщил, что несколько часов назад правительственный комитет проводил распределение расходов Министерства инфраструктуры, на котором хотел забрать 100 млн грн, которые предназначались для строительства нового аэропорта в Днепре.

Он также подчеркнул, что это была последняя сумма - сначала на строительство аэропорта выделили 2 млрд грн, позже эта сумма уменьшилась до 1 млрд грн, а затем - до 100 млн грн.

По мнению мэра Днепра, таким образом украинское правительство нарушает публичное обещание Владимира Зеленского о том, что аэропорт достроят.

"Уважаемые земляки, можно я без комментариев? Остались одни выражения", - написал он.

Через несколько часов после этой публикации Филатов написал, что финансирование аэропорта все же не забрали. По его убеждению, деньги не отобрали благодаря его сообщению в соцсети и огласке ситуации в СМИ.

"Ровно через полчаса после моего заявления о том, что правительство хочет списать со строительства аэропорта последние 100 миллионов ,"зеленые" депутаты, министры и местные их начальники начали биться в падучей и кричать, что" Филатов все придумал, не виноваты мы", - отметил городской голова.

Он убежден, что если бы не дошло до скандала, деньги списали бы "за милую душу".

"Не власть, а кодло", - подытожил Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали о переполохе в мэрии Днепра, нагрянули СБУ и Генпрокуратура: что происходит.

Также Politeka писала, что в Днепре ради торгового центра вырубили голубые ели на 1,5 млн грн: красноречивые фото.

Ранее Politeka сообщала, что Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "Последние вещи - в ломбард".