У Дніпрі Служба безпеки України проводить обшуки в мерії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНІАН.

ЗМІ, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, зазначають, що з 10 ранку у четвер, 16 липня, в мерії Дніпра СБУ проводить обшуки спільно з Офісом генпрокурора.

Обшуки в мерії були санкціоновані судом у справі про розкрадання державних коштів чиновниками місцевої міської ради. Зокрема, обшуки стосуються земельних питань.

Джерело в правоохоронних органах проінформувало, що обшуки проводить група слідчих, що приїхала з Києва.

В пресслужбі мерії Дніпра поки що не надавали жодних коментарів з цього приводу.

Також ЗМІ повідомляють, що обшуки проводяться в Департаменті по роботі з активами Дніпровського міської ради в кабінеті директора Дмитра Мовшина.

Раніше вже повідомлялось, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою проводили обшуки в мерії Дніпра у червні 2020 року. Тоді обшуки проводились у справі про зловживання службовим становищем під час державних закупівель, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, комунальне підприємство Дніпровського міськради проводило тендерні закупівлі щодо надання рекламних і маркетингових послуг на суму понад 130 млн грн. Зазначена сума мала піти на висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб і депутатів через засоби масової інформації. Однак переможцями тендерів стали посередники - ними були 8 фізичних осіб-підприємців, що мають ознаки фіктивності. З ними уклали договори на надання зазначених послуг. При цьому комунальне підприємство має штат працівників, які фактично і виконують ці роботи. В ході обшуків у фігурантів справи вилучили грошові кошти, носії інформації та документацію, що має значення для слідства.

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