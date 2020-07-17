В мэрии Днепра и кабинетах Госгеокадастра провели обыски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службы СБУ горсовета Днепра.

Обыски проводились по факту незаконного отчуждения земельных участков города стоимостью 1,5 млрд грн.

Сообщается, что более 500 земельных участков, стоимость которых суммарно составляет более 1,5 млрд грн, незаконно перешли в собственность коммерсантов. Как утверждают в СБУ, этому способствовали чиновники местных органов власти.

Также следователи установили факт уничтожения культурного наследия в Днепре и передачи участков, где они были расположены, под коммерческую застройку.

Кроме того, правоохранители зафиксировали выделение земли, которая была зарегистрирована на умерших.

В результате обысков были обнаружены документы, которые свидетельствуют о незаконности действий чиновников Днепра.

При этом в городском совете сообщили, что еще в январе текущего года направили заявления в правоохранительные органы с просьбой провести досудебное расследование по факту подделки документов и передачи земли в собственность. Сейчас городской совет Днепра выступает потерпевшей стороной.

В совершении указанного преступления подозревается особа, которая по поддельным документам устроилась на должность государственного кадастрового регистратора отдела в городе Днепр и осуществила вмешательство в работу автоматизированной системы Государственного земельного кадастра.

Также в мэрии Днепра сообщили, что к преступлению может быть причастен бывший управляющий делами горсовета.

В мэрии считают, что проведение обысков является неоправданным, поскольку они являются пострадавшей стороной.

Также отмечается, что следователи хотели изъять документы, объем которых составляет около 40 десятитонных грузовиков. На фоне этого в мэрии считают, что следователи пытаются "тянуть время", чтобы дать виновным шанс избежать ответственности.

Напомним, 16 июля в мэрии Днепра СБУ проводила обыски совместно с Офисом генпрокурора.

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