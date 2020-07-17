В Днепре появится новый парк, где можно будет увидеть Эйфелеву башню, Биг-Бен и многое другое

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ДніпроTV.

Ожидается, что новый парк появится на набережной Днепра недалеко от отеля Парус.

В 2000-х годах на этом небольшом полуострове хотели создать аэрокосмический музей, однако от такой амбициозной идеи сегодня остались лишь ржавые металлические конструкции в виде сферического купола.

Сейчас территорию приводят в порядок, и уже скоро на этом месте появится новая зона отдыха.

Новый парк получил название "Глобус", и здесь уже разместили карту Украины в стиле петриковской росписи. Также в парке планируют собрать ориентиры из разных стран мира - жители и гости Днепра смогут увидеть Эйфелеву башню, Пизанскую башню, Биг-Бен и многое другое.

Концепция парка появилась не сразу. Новыми объектами парк пополнялся постепенно, и в результате создатели решили остановиться на названии "Глобус", сделав место отдыха символом путешествий и объединения всех людей.

Работы над созданием парка до сих пор продолжаются, однако посетители здесь есть уже сегодня. Сейчас над "Глобусом" работают около 20 человек. Ожидается, что здесь будут красивые и необычные локации как для взрослых, так и для детей.

«Глобус» на Набережній 🌍 Це новий парк у місті. Розмістився на Січеславській Набережній. Назва символізує подорожі та людей. Тут створили мапу України у стилі петриківського розпису. Незабаром у парку з’являться інсталяції символів різних країн світу. Ейфелева вежа. Біг Бен. Черепаха. Пізанська вежа. А для дітей встановлять гойдалки. Gepostet von ДніпроTV am Donnerstag, 16. Juli 2020

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