В Днепре появится новый парк, где можно будет увидеть Эйфелеву башню, Биг-Бен и многое другое
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ДніпроTV.
Ожидается, что новый парк появится на набережной Днепра недалеко от отеля Парус.
В 2000-х годах на этом небольшом полуострове хотели создать аэрокосмический музей, однако от такой амбициозной идеи сегодня остались лишь ржавые металлические конструкции в виде сферического купола.
Сейчас территорию приводят в порядок, и уже скоро на этом месте появится новая зона отдыха.
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Новый парк получил название "Глобус", и здесь уже разместили карту Украины в стиле петриковской росписи. Также в парке планируют собрать ориентиры из разных стран мира - жители и гости Днепра смогут увидеть Эйфелеву башню, Пизанскую башню, Биг-Бен и многое другое.
Концепция парка появилась не сразу. Новыми объектами парк пополнялся постепенно, и в результате создатели решили остановиться на названии "Глобус", сделав место отдыха символом путешествий и объединения всех людей.
Работы над созданием парка до сих пор продолжаются, однако посетители здесь есть уже сегодня. Сейчас над "Глобусом" работают около 20 человек. Ожидается, что здесь будут красивые и необычные локации как для взрослых, так и для детей.
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