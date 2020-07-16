Як боротися з цим явищем?

Зелена рідина на берегах Дніпра – показник страшних проблем

Про це заявив академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Григорій Шматков, передає Politeka, посилаючись на gorod.dp.ua.

За його словами, проблема "цвітіння" Дніпра вкрай складна.

"Одна з головних її причин в тому, що Дніпро втратив активну течію, яку раніше відносило розмножується влітку планктон та інші мікроорганізми. Каскад гребель звів проточність до мінімуму і вже фактично перетворив річку в ланцюжок застійних озер. Якщо тенденція збережеться, років через 30-40 річка в прямому сенсі перетвориться на болото", – пояснив Шматков.

В межах міста Дніпро, зазначив професор, багато таких застійних ділянок.

"У них з настанням тепла відбувається "вибуховий" розмноження планктону і мікроорганізмів. Крім застойности річки, його провокує скидання в річку множини органічних і неорганічних речовин. Зі стічними водами в Дніпро з кухонь, ванн, автомийок, пралень потрапляє безліч нітратних і фосфатних сполук, що забруднюють річку і дають основу для розмноження найпростіших. В Дніпро потрапляють і змиви з сільгоспугідь, де застосовуються добрива всіх груп", – продовжив Григорій Шматков.

Під шар зеленої плівки, уточнив експерт, практично не проникає світло, з-за чого донна флора і фауна відмирає, гниє, заражаючи цим річку ще більше.

"Це призводить до систематичного річному замору риби. – Крім отруйних речовин, рибу масово губить брак кисню. Він не проникає крізь тягучу плівку "цвітіння". А вночі ці мікроорганізми самі активно дихають, забираючи у риб весь кисень", – попереджає вчений.

Шматков назвав заходи, які ще можуть врятувати Дніпро.

"Необхідно поглиблювати дно, реалізовувати комплекс гідротехнічних заходів на руслі Дніпра. Збільшити проточність можна, скоординувавши роботу ГЕС, збільшуючи ними технічний скидання води в розпал "цвітіння", – резюмував Григорій Шматков.

Politeka повідомляла, що в Києві озеро забруднили небезпечною речовиною: працюють рятувальники, відео.

У Дніпрі заради торгового центру вирубали блакитні ялини на 1,5 млн грн: промовисті фото

"Жити в будинку буде неможливо": у Дніпрі цілу вулицю затопило каналізаційними водами, відео