В Днепре произошла стрельба в местном гипермаркете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Так, в гипермаркете "Эпицентр" в Днепре произошла стрельба, в результате которой пострадал один из кассиров. Его госпитализировали в местную больницу. Инцидент произошел в гипермаркете, который расположен за пределами города, в районе Погородного.

По данным местных СМИ, инцидент был больше похож на несчастный случай. Покупатель выбирал пневматическую винтовку и нажал на спусковой крючок. По какой-то неизвестной причине ружье оказалось заряженным, и пуля попала в одного из кассиров.

На место происшествия прибыли сотрудники Нацполиции, которые сейчас выясняют все обстоятельства стрельбы. Прибывшие в "Эпицентр" медики оказали первую помощь 38-летнему кассиру, и его госпитализировали в шестую городскую больницу. Сейчас жизни и здоровью касари ничего не грозит.

Ранее сообщалось, что неадекватный водитель открыл стрельбу во время конфликта на дороге в Киеве. Так, 16 июля на улице Набережно-Рыбальской произошла опасная ситуация. Как выяснили правоохранители, водитель подрезал другой автомобиль во время движения, а когда потерпевший решил выяснить отношения - достал пистолет и выстрелил. К счастью, пуля попала не в другого участника конфликта, а в двери машины, оставив приличную вмятину. Сам нападавший быстро исчез.

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