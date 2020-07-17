В Днепропетровской области задержали преступников, которые похищали и пытали людей Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу СБУ. Так, в Никополе на Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала главаря и четверых участников банды, которая запугивала и пытала граждан. "Фигуранты под искусственными предлогами систематически "выбивали" деньги с представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты "дани" злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой. Также бандиты совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, которые угрожали жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, у злоумышленников изъяли мощный арсенал оружия, в том числе автоматы, мины и взрывчатку. В частности, на месте обыска сотрудники СБУ обнаружили и изъяли автоматы АК-74 и магазины к ним, реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, тротиловые шашки, пластид, выстрелы к ручным гранатометам, пулеметы Дегтярева и РПК-74, мины МОН-50 и ОЗМ-72, гранатометные выстрелы ВОГ-25, пистолеты-пулеметы ППШ, винтовки, пистолеты Макарова и т.д. Весь арсенал оружия и боеприпасов участники банды хранили в гараже организатора преступной группировки.

По данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (пытки). Следует отметить, что спецоперация была масштабной и проводилась совместно с управлением уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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