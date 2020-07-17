В мерії Дніпра і кабінетах Держгеокадастра провели обшуки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужби СБУ міськради Дніпра.

Обшуки проводились за фактом незаконного відчуження земельних ділянок міста вартістю 1,5 млрд грн.

Повідомляється, що понад 500 земельних ділянок, вартість яких сумарно складає понад 1,5 млрд грн, протиправно перейшли у власність комерсантів. Як стверджують в СБУ, цьому сприяли чиновники місцевих органів влади.

Також слідчі встановили факт знищення культурної спадщини у Дніпрі і передачі ділянок, де вони були розташовані, під комерційну забудову.

Крім того, правоохоронці зафіксували виділення землі, яка була зареєстрована на померлих осіб.

В результаті обшуків було виявлено документи, які свідчать про незаконність дій чиновників Дніпра.

При цьому в міській раді повідомили, що ще в січні поточного року направили заяви в правоохоронні органи з проханням провести досудове розслідування за фактом підробки документів і передачі землі у власність. Наразі міська рада Дніпра виступає потерпілою стороною.

У скоєнні зазначеного злочину підозрюється особа, яка за підробленими документами влаштувалася на посаду державного кадастрового реєстратора відділу в місті Дніпро і здійснила втручання в роботу автоматизованої системи Державного земельного кадастру.

Також у мерії Дніпра повідомили, що до злочину може бути причетний колишній керуючий справами міськради.

В мерії вважають, що проведення обшуків є невиправданим, оскільки вони є постраждалою стороною.

Також відзначається, що слідчі хотіли вилучити документи, обсяг яких становить близько 40 десятитонних вантажівок. На тлі цього в мерії вважають, що слідчі намагаються "тягнути час", щоб дати винним шанс уникнути відповідальності.

Нагадаємо, 16 липня в мерії Дніпра СБУ проводила обшуки спільно з Офісом генпрокурора.

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