У Дніпропетровській області затримали злочинців, які викрадали та катували людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, у Нікополі на Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала ватажка і чотирьох учасників банди, яка залякувала і катувала громадян.
"Фігуранти під штучними приводами систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур, в тому числі малого бізнесу. У разі несплати "данини" зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством і фізичною розправою. Також бандити скоювали розбійні напади та інші тяжкі злочини, які загрожували життю і здоров'ю людей", - йдеться в повідомленні.
За інформацією спецслужби, у зловмисників вилучили потужний арсенал зброї, у тому числі автомати, міни та вибухівку.
Зокрема, на місці обшуку співробітники СБУ виявили та вилучили автомати АК-74 і магазини до них, реактивні протитанкові гранати РПГ-26, тротилові шашки, пластид, постріли до ручних гранатометів, кулемети Дегтярьова і РПК-74, міни МОН-50 і ОЗМ-72, гранатометні постріли ВОГ-25, пістолети-кулемети ППШ, рушниці, пістолети Макарова і т.д.
Увесь арсенал зброї і боєприпасів учасники банди зберігали у гаражі організатора злочинного угрупування.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 127 (катування).
Слід зазначити, що спецоперація була масштабною та проводилась спільно з управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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