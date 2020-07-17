У Дніпропетровській області затримали злочинців, які викрадали та катували людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, у Нікополі на Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала ватажка і чотирьох учасників банди, яка залякувала і катувала громадян.

"Фігуранти під штучними приводами систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур, в тому числі малого бізнесу. У разі несплати "данини" зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством і фізичною розправою. Також бандити скоювали розбійні напади та інші тяжкі злочини, які загрожували життю і здоров'ю людей", - йдеться в повідомленні.