У Дніпрі сталася стрілянина в місцевому гіпермаркеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, у гіпермаркеті "Епіцентр" в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої постраждав один із касирів. Його госпіталізували в місцеву лікарню. Інцидент стався в гіпермаркеті, який розташований за межами міста, в районі Погородного.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент був більше схожий на нещасний випадок. Покупець вибирав пневматичну гвинтівку і натиснув на спусковий гачок. З якоїсь невідомої причини рушниця виявилася зарядженою, і куля влучила в одного з касирів.

На місце події прибули співробітники Нацполіціі, які зараз з'ясовують всі обставини стрілянини. Прибулі в "Епіцентр" медики надали першу допомогу 38-річному касиру і госпіталізували його в шосту міську лікарню. Наразі життю і здоров'ю касари нічого не загрожує.

Раніше повідомлялось, що неадекватний водій відкрив стрілянину під час конфлікту на дорозі в Києві. Так, 16 липня на вулиці Набережно-Рибальській сталася небезпечна ситуація. Як з'ясували правоохоронці, водій підрізав інший автомобіль під час руху, а коли потерпілий вирішив з'ясувати стосунки - дістав пістолет і вистрілив. На щастя, куля влучила не в іншого учасника конфлікту, а в двері машини, залишивши чималу вм'ятину. Сам нападник швидко зник.

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