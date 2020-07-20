Есть версия, что водитель грузовика уснул за рулем

В Днепре произошло смертельное ДТП на Симферопольской трассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Известно, что на трассе столкнулись легковое авто и грузовик. В результате аварии погиб водитель авто Daewoo Lanos и маленький ребенок.

"Стало известно, что в ДТП на Симферопольской трассе погиб водитель Daewoo и маленький ребенок, еще троих в тяжелом состоянии увезли в больницу", - говорится в сообщении.

Также днепровский Telegram-канал сообщает, что причиной ДТП могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем.

"Серьезное ДТП на Симферопольской трассе недалеко от Илларионово. По предварительной информации, водитель грузовика уснул и вылетел на встречу и снес ланос, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе Днепр - Запорожье начала работать система Гарпун. Данная система автоматически ищет автомобили, хозяев которых разыскивают за долги (неоплаченные штрафы, задолженности по кредитам, другие денежные обязательства).

Система работает следующим образом: на трассе установлена камера, которая фиксирует госномера машин. Если автомобиль есть в базе данных, то сигнал с камеры моментально передается на стационарный пост полиции. После этого полицейские с работниками исполнительной службы останавливают авто и предлагают водителю оплатить долги на месте. Если тот отказывается или не может, то машину придется оставить на штрафплощадке.

Напомним, по дороге из Киева в Днепр бесследно исчез председатель общественной организации: фото и приметы.

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