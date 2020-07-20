Жителька Дніпра загинула на морському курорті під Запоріжжям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відомо, що трагедія на воді сталася у Кирилівці в Запорізькій області вночі 19 липня.

Так, близько о пів на другу ночі відпочиваючі витягнули з води тіло жінки без ознак життя. Загиблою виявилася 27-річна жінка, яка приїхала на відпочинок до Кирилівки з Дніпра.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло виявили за Степком, по дорозі на Бірючий острів.

Тіло жінки передали правоохоронцям для проведення судмедекспертизи.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині життя дитини обірвалося на очах у батьків.

Так, 8 липня на річці Сіверський Донець на відстані 20 метрів від берега на глибині сім метрів рятувальники знайшли тіло дитини. За інформацією журналістів, дитина разом з батьками прийшла на берег річки відпочивати. Вони відзначали якесь сімейне свято.

"Берег там хороший, 20 метрів від берега - води мало не по коліно, а потім іде різкий обрив - 7 метрів. Ось туди хлопчик якось і забрів. При цьому поряд були й інші діти", - повідомили журналісти.

Загубивши сина з поля зору, батьки негайно викликали рятувальників, але знайти хлопчика не вдалося. Тільки після цього з Харкова викликали бригаду водолазів.

Нагадаємо, по дорозі з Києва в Дніпро безслідно зник голова громадської організації: фото і прикмети.

Як повідомляла Politeka, дівчину побили в маршрутці в Дніпрі, скандал отримав несподіване продовження: "Знайдуть і покарають...".

Також Politeka писала, що у дніпровському гіпермаркеті відкрили стрілянину, куля наздогнала касира: перші подробиці.