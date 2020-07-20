Жителька Дніпра загинула на морському курорті під Запоріжжям
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Відомо, що трагедія на воді сталася у Кирилівці в Запорізькій області вночі 19 липня.
Так, близько о пів на другу ночі відпочиваючі витягнули з води тіло жінки без ознак життя. Загиблою виявилася 27-річна жінка, яка приїхала на відпочинок до Кирилівки з Дніпра.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло виявили за Степком, по дорозі на Бірючий острів.
Тіло жінки передали правоохоронцям для проведення судмедекспертизи.
Раніше повідомлялось, що на Харківщині життя дитини обірвалося на очах у батьків.
Так, 8 липня на річці Сіверський Донець на відстані 20 метрів від берега на глибині сім метрів рятувальники знайшли тіло дитини. За інформацією журналістів, дитина разом з батьками прийшла на берег річки відпочивати. Вони відзначали якесь сімейне свято.
"Берег там хороший, 20 метрів від берега - води мало не по коліно, а потім іде різкий обрив - 7 метрів. Ось туди хлопчик якось і забрів. При цьому поряд були й інші діти", - повідомили журналісти.
Загубивши сина з поля зору, батьки негайно викликали рятувальників, але знайти хлопчика не вдалося. Тільки після цього з Харкова викликали бригаду водолазів.
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