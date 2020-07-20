Є версія, що водій вантажівки заснув за кермом

У Дніпрі сталася смертельна ДТП на Сімферопольській трасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Відомо, що на трасі зіткнулися легкове авто і вантажівка. В результаті аварії загинув водій авто Daewoo Lanos і маленька дитина.

"Стало відомо, що в ДТП на Сімферопольській трасі загинув водій Daewoo і маленька дитина, ще трьох у важкому стані відвезли в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також дніпровський Telegram-канал повідомляє, що причиною ДТП могло стати те, що водій вантажівки заснув за кермом.

"Серйозна ДТП на Сімферопольській трасі недалеко від Іларіонового. За попередньою інформацією, водій вантажівки заснув і вилетів на зустріч і зніс ланос, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на трасі Дніпро - Запоріжжя почала працювати система Гарпун. Дана система автоматично шукає автомобілі, господарів яких розшукують за борги (неоплачені штрафи, заборгованості по кредитах, інші грошові зобов'язання).

Система працює наступним чином: на трасі встановлена камера, яка фіксує держномери машин. Якщо автомобіль є в базі даних, то сигнал з камери моментально передається на стаціонарний пост поліції. Після цього поліцейські з працівниками виконавчої служби зупиняють авто і пропонують водієві сплатити борги на місці. Якщо той відмовляється або не може, то машину доведеться залишити на штрафмайданчику.

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