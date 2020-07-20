У Дніпрі сталося задимлення в одному з трамваїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, в понеділок вранці у Дніпрі сталося задимлення в громадському транспорті. Зокрема, постраждав трамвай №1, який їздить за маршрутом від Центрального залізничного вокзалу до Дніпровського національного університету залізничного транспорту, проходячи через центральний проспект ім. Дмитра Яворницького.

Інцидент стався близько восьмої години ранку. Повідомляється, що через задимлення пасажирам трамвая довелося вискакувати з транспорту посеред вулиці, щоб не задихнутися. При цьому відкритого вогню видно не було, а що стало причиною задимлення - невідомо.

"Ранок понеділка вже встигнув підбадьорити городян. Годину тому сталося задимлення в першому трамваї", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковані фото і відео з місця події. На записі можна побачити, як люди вибігають з трамваю, а з вагону йде густий дим.

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