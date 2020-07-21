В Днепре мужчина изнасиловал и ограбил женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что рано утром на Монастырском острове неизвестный изнасиловал женщину, забрал у нее мобильный телефон и скрылся. Свидетели пытались его догнать, но он перепрыгнул через забор лодочной станции и исчез из поля зрения. Сейчас полиция патрулирует остров в поисках предполагаемого преступника.

Свидетели рассказали, что на вид подозреваемому около 40-45 лет, он был одет в черную рубашку и темные брюки.

Также на место преступления прибыла скорая помощь. Медики отвезли пострадавшую в больницу для дальнейшего обследования. Свидетели рассказали, что женщине около 30 лет, она была не одна - вероятно, с подругой.

Изнасилование произошло около пяти часов утра. Убегая от очевидцев, которые пытались поймать преступника, мужчина выбросил украденный телефон в реку.

Ранее сообщалось, что под Днепром людей завалило под тоннами песка на одном из карьеров. Сообщение о несчастном случае с людьми, которое произошло в Пятихатском районе, поступило в службу спасения 20 июля, около 13.00. Возле села Комиссаровка под тоннами песка исчезли 50-летний мужчина и 15-летний подросток. Впоследствии спасатели нашли их тела без признаков жизни.

Напомним, в Днепре мужчина покусал кондуктора: "не пустили...".

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