Інцидент стався на зупинці Бакинській, що знаходиться у житловому масиві "Перемога".

Заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленко повідомив журналістам, що в тролейбусі № 10 кондуктор не пускала в салон пасажирів, пояснюючи це карантинними обмеженнями - громадський транспорт має право перевозити ту кількість пасажирів, що відповідає кількості сидячих місць.



Коли в тролейбус зайшла максимально допустима кількість пасажирів, кондуктор заявила, що більше нікого пускати не буде, тому що разом з водієм нестиме за таке порушення відповідальність.

Розлючений пасажир вирішив помститися кондуктору і зробив це досить нестандартним способом. Спочатку він хотів вдарити кондуктора, але йому не вдалося цього зробити, після чого він укусив жінку.

"Всі перелякалися. Такого ніхто не очікував. На щастя, рана не серйозна. Прокусу на руці на було. Уже в диспетчерській рану кондуктора обробили, кондуктор від медичної допомоги відмовилася", - повідомив Сусленко.



Він також наголосив, що нещодавно поліція проводила рейди в громадському транспорті Дніпра. На водіїв, які перевозили більшу кількість пасажирів, ніж є в транспорті сидячих місць, склали адмінпротоколи. Тепер водії повинні будуть заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Рішення залишається за судом.