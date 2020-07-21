Новый аэропорт в Днепре достроят минимум через несколько лет

Как сообщает Politeka, такие необнадеживающие прогнозы озвучил мэр города Борис Филатов.

На своей странице в Facebook Филатов написал, что министр инфраструктуры анонсировал начало строительства Днепровского аэропорта уже в сентябре.

"Лживый и совершенно аморальный министр инфраструктуры Криклий стыдливо сделал вид, что это не он пытался забрать последние деньги со строительства аэропорта себе на зарплаты, совершенно мерзко плюнул в сторону Днепровского метро (чьё строительство цинично остановили его же зелёные коллеги) и заявил, что аэропорт начнут строить в сентябре", - написал мер Днепра.

Однако, по его словам, по состоянию на 1 июля проектировщику все еще не выдали задание по работам на взлетной полосе. При этом, согласно договору, его работа занимает 100 дней с момента получения задания.

Филатов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день задание ему все-таки выдали, но не сделано еще множество необходимых процедур, чтобы начать строительные работы. Речь идет о выкупе земли, заключения договора о совместной деятельности между государством и инвестором, проведение градостроительного расчета и так далее.

Филатов прогнозирует, что в лучшем случае проектно-сметная документация на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра может быть готова лишь к началу ноября. Далее понадобится еще несколько месяцев на экспертизу, еще один месяц на составление тендерной документации на строительство, а также несколько месяцев на процедуру самих торгов. Все это, по словам Филатова, может "тянуться" как минимум до ноября 2021 года.

Дальше будет зима, когда начинать работы по бетону нет смысла, поэтому старт строительства полосы в Днепровском аэропорту можно ожидать не раньше поздней весны 2022 года, а уже потом можно будет начинать строительство терминала.

"Страшно даже себе представить, когда этот проект будет реализован", - резюмировал Филатов.

Напомним, ранее Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.

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