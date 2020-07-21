У Дніпрі чоловік зґвалтував та пограбував жінку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Зазначається, що рано вранці на Монастирському острові невідомий зґвалтував жінку, забрав у неї мобільний телефон і втік. Свідки намагалися його наздогнати, але він перестрибнув через паркан човнової станції і зник з поля зору. Наразі поліція патрулює острів в пошуках ймовірного злочинця.
Свідки розповіли, що на вигляд підозрюваному близько 40-45 років, він був одягнений в чорну сорочку і темні штани.
Також на місце злочину прибула швидка допомога. Медики відвезли постраждалу в лікарню для подальшого обстеження. Свідки розповіли, що жінці близько 30 років, вона була не одна - ймовірно, з подругою.
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Зґвалтування сталося близько п'ятої години ранку. Тікаючи від очевидців, які намагались спіймати злочинця, чоловік викинув вкрадений телефон у річку.
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