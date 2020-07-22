В Днепре видео драки в маршрутке, которое активно распространяется в соцсетях, вызвало настоящий резонанс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua Так, одна из пассажиров рассказала журналистам, что женщина, которую избили, была в состоянии алкогольного опьянения и перед этим долго толкала других людей в маршрутке, провоцируя их на конфликт. Также, по словам пассажира, нетрезвая женщина вообще не платила за проезд. После данного инцидента водителя маршрутки временно отстранили от работы. Он своевременно не сообщил о конфликте начальству, однако руководитель автопарка прокомментировал инцидент. По его словам, водитель не может контролировать оплату проезда. Ему передали деньги за двоих пассажиров, а на остановке зашли два человека, таким образом у него все сошлось – деньги и количество пассажиров.

Журналисты также поинтересовались мнением юристов по этому поводу. Так, адвокат Андрей Верба рассказал, что правилами перевозки пассажиров не запрещено, чтобы один пассажир выкупал два и более мест. Женщина имела право заплатить за два места и поставить на второе сиденье сумку. Однако, по словам адвоката, в данной ситуации нужно было сразу попросить у водителя два талона.

СМИ пообщались и со знакомыми мужчины, который избил женщину в маршрутке. Его бабушка рассказала, что ее внук никогда не проявлял агрессии. При этом она не снимает вины с внука за то, что тот поднял руку на женщину.

Соседи мужчины рассказали, что не замечали за ним проявлений агрессии и отметили, что он всегда поможет, если возникнет такая необходимость.

Напомним, в Днепре мужчина набросился с кулаками на женщину, которая заняла два места в маршрутке.

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