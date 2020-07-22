В Днепре видео драки в маршрутке, которое активно распространяется в соцсетях, вызвало настоящий резонанс
Журналисты также поинтересовались мнением юристов по этому поводу. Так, адвокат Андрей Верба рассказал, что правилами перевозки пассажиров не запрещено, чтобы один пассажир выкупал два и более мест. Женщина имела право заплатить за два места и поставить на второе сиденье сумку. Однако, по словам адвоката, в данной ситуации нужно было сразу попросить у водителя два талона.
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СМИ пообщались и со знакомыми мужчины, который избил женщину в маршрутке. Его бабушка рассказала, что ее внук никогда не проявлял агрессии. При этом она не снимает вины с внука за то, что тот поднял руку на женщину.
Соседи мужчины рассказали, что не замечали за ним проявлений агрессии и отметили, что он всегда поможет, если возникнет такая необходимость.
Напомним, в Днепре мужчина набросился с кулаками на женщину, которая заняла два места в маршрутке.
Также Politeka писала о том, что трамвай загорелся в Днепре, кадры: люди выбегали, чтобы не задохнуться.
Ранее Politeka сообщала, что водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборка попали на камеру.