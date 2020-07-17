У Дніпрі з'явиться новий парк, де можна буде побачити Ейфелеву вежу, Біг-Бен та багато іншого

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ДніпроTV.

Очікується, що новий парк з'явиться на набережній Дніпра неподалік від готелю Парус.

В 2000-х роках на цьому невеликому півострові хотіли створити аерокосмічний музей, однак від такої амбітної ідеї сьогодні залишилися лише іржаві металеві конструкції у вигляді сферичного куполу.

Зараз територію приводять до ладу, і вже скоро на цьому місці з'явиться нова зона відпочинку.

Новий парк має назву "Глобус", і тут вже розмістили карту України в стилі петриківського розпису. Також в парку планують зібрати вимірні орієнтири з різних країн світу - жителі та гості Дніпра зможуть побачити Ейфелеву вежу, Пізанську вежу, Біг-Бен і багато іншого.

Концепція парку з'явилася не одразу. Новими об'єктами парк поповнювався поступово, і в результаті творці вирішили зупинитися на назві "Глобус", зробивши місце відпочинку символом подорожей і об'єднання всіх людей.

Роботи над створенням парку досі тривають, однак відвідувачі тут є вже сьогодні. Зараз над "Глобусом" працюють близько 20 осіб. Очікується, що тут будуть красиві і незвичайні локації як для дорослих, так і для дітей.

«Глобус» на Набережній 🌍 Це новий парк у місті. Розмістився на Січеславській Набережній. Назва символізує подорожі та людей. Тут створили мапу України у стилі петриківського розпису. Незабаром у парку з’являться інсталяції символів різних країн світу. Ейфелева вежа. Біг Бен. Черепаха. Пізанська вежа. А для дітей встановлять гойдалки. Gepostet von ДніпроTV am Donnerstag, 16. Juli 2020

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