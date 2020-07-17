У Дніпрі з'явиться новий парк, де можна буде побачити Ейфелеву вежу, Біг-Бен та багато іншого
Про це повідомляє Politeka з посиланням на ДніпроTV.
Очікується, що новий парк з'явиться на набережній Дніпра неподалік від готелю Парус.
В 2000-х роках на цьому невеликому півострові хотіли створити аерокосмічний музей, однак від такої амбітної ідеї сьогодні залишилися лише іржаві металеві конструкції у вигляді сферичного куполу.
Зараз територію приводять до ладу, і вже скоро на цьому місці з'явиться нова зона відпочинку.
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Новий парк має назву "Глобус", і тут вже розмістили карту України в стилі петриківського розпису. Також в парку планують зібрати вимірні орієнтири з різних країн світу - жителі та гості Дніпра зможуть побачити Ейфелеву вежу, Пізанську вежу, Біг-Бен і багато іншого.
Концепція парку з'явилася не одразу. Новими об'єктами парк поповнювався поступово, і в результаті творці вирішили зупинитися на назві "Глобус", зробивши місце відпочинку символом подорожей і об'єднання всіх людей.
Роботи над створенням парку досі тривають, однак відвідувачі тут є вже сьогодні. Зараз над "Глобусом" працюють близько 20 осіб. Очікується, що тут будуть красиві і незвичайні локації як для дорослих, так і для дітей.
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