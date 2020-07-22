У міськраді прийняли рішення щодо двох парків

У Дніпрі ліквідують одразу два парка

Про це повідомляє Politeka з посиланям на місцеве видання "Відкритий".

Так, у Дніпрі ліквідували комунальні підприємства "Парк Лазаря Глоби" і "Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченко" як юридичні особи.

Відповідні рішення прийняли місцеві депутати під час чергової сесії міськради. Для ліквідації підприємств буде створено спеціальну комісію.

"Міська рада вирішила припинити шляхом ліквідації юридичну особу - Комунальне підприємство "Парк Лазаря Глоби". Доручити міському голові своїм розпорядженням: створити і затвердити склад ліквідаційної комісії юридичної особи за поданням департаменту парків та рекреації, затвердити проміжний ліквідаційний баланс, затвердити ліквідаційний баланс. Ліквідаційній комісії: здійснити комплекс заходів, пов'язаних з ліквідацією комунального підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством", - йдеться в тексті рішення міськради.

Таку саму постанову прийняли і у відношенні до парку Шевченка.

Згідно з трудовим законодавством, всі співробітники парків звільняються. При цьому про створення нових комунальних підприємств в рішенні міської ради Дніпра нічого не сказано.

За словами секретаря міськради Олександра Санжари, таке рішення пояснюється тим, що адміністрація зазначених парків не справляється з господарськими питаннями.

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