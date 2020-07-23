У Дніпрі знайшли скелети двох людей в місцевому парку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Дніпровської міської ради.

Фахівці припускають, що чоловічий скелет, знайдений у Севастопольському парку міста, належить Олександру Полю, могилу якого намагаються знайти вже два місяці. Жіночий скелет, за словами експертів, ймовірно належить його дружині Ользі. Однак точно назвати "власників" кісток можна буде тільки після проведення відповідних експертиз.

У Дніпровській міськраді наголошують, що за історичними даними Олександра Поля поховали на території Лазаревської церкви, де зараз проводяться розкопки. Через 26 років на цьому ж місці поховали його дружину.

До цієї знахідки під час дослідження останків колишньої Лазаревської церкви археологи Дніпра знайшли поховання чотирьох священнослужителів. Вже після цього фахівці побачили склеп чоловіка і жінки. Саме в цій місцевості тоді ховали громадських діячів.

Експерти наголосили, що при проведенні розкопок відразу стало зрозуміло, що ці могили свого часу були пограбовані. Скелети ж, за їхніми словами, за зовнішніми характеристиками збігаються з біологічними роками смерті Поля і його дружини. Також вони повідомляють, що в могилі були знайдені залишки мундира, тому "власником" скелета є точно не священослужитель.

Для подальшого встановлення осіб скелетів у Дніпрі будуть проводити експертизи.

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