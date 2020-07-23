В Днепропетровской области двое несовершеннолетних грабили женщин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровщины.
Так, еще 12 июня полицейским стало известно о том, что в Каменском около четырех часов утра двое подростков ограбили 33-летнюю женщину, которая шла на работу. Малолетние злоумышленники украли у женщины сумочку, в которой был мобильный телефон и личные вещи.
Впоследствии выяснилось, что грабежом женщин в Каменском занимаются двое местных несовершеннолетних - подростки 17 и 14 лет. Они действовали по определенной схеме: выжидали женщин, которые поодиночно ходят по улице либо рано утром, либо поздно вечером. Несовершеннолетние отбирали у женщин сумочки с личными вещами. После ограбления несовершеннолетние похищенное продавали, а деньги тратили на личные нужды.
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Во время следственных действий правоохранители доказали причастность 14-летнего мальчика к еще одному преступлени, а 17-летнего - еще к двум.
Юношей уже удалось задержать, им сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
По данному факту продолжается досудебное расследование.
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