У Дніпрі відео бійки в маршрутці, що активно поширюється в соцмережах, викликало справжній резонанс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua Так, одна з пасажирок розповіла журналістам, що жінка, яку побили, була в стані алкогольного сп'яніння і перед цим довго штовхала інших людей у маршрутці, провокуючи їх на конфлікт. Також, за словами пасажирки, нетвереза жінка взагалі не платила за проїзд. Після даного інциденту водія маршрутки тимчасово відсторонили від роботи. Він своєчасно не повідомив про конфлікт начальству, однак керівник автопарку прокоментував інцидент. За його словами, водій не може контролювати оплату проїзду. Йому передали гроші за двох пасажирів, а на зупинці зайшли дві людини, таким чином у нього все зійшлося – гроші і кількість пасажирів.

Журналісти також поцікавились думкою юристів з цього приводу. Так, адвокат Андрій Верба розповів, що правилами перевезення пасажирів не заборонено, щоб один пасажир викуповував два і більше місць. Жінка мала право заплатити за два місця і поставити на друге сидіння сумку. Однак, за словами адвоката, в даній ситуації потрібно було відразу попросити у водія два талона.

ЗМІ поспілкувались і зі знайомими чоловіка, який побив жінку у маршрутці. Його бабуся розповіла, що її онук ніколи не виявляв агресії. При цьому вона не знімає вини з онука за те, що той підняв руку на жінку.

Сусіди чоловіка також розповіли, що не помічали за ним проявів агресії і зазначили, що він завжди допоможе, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік накинувся з кулаками на жінку, яка зайняла два місця в маршрутці.

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