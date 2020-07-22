У Дніпрі відео бійки в маршрутці, що активно поширюється в соцмережах, викликало справжній резонанс
Журналісти також поцікавились думкою юристів з цього приводу. Так, адвокат Андрій Верба розповів, що правилами перевезення пасажирів не заборонено, щоб один пасажир викуповував два і більше місць. Жінка мала право заплатити за два місця і поставити на друге сидіння сумку. Однак, за словами адвоката, в даній ситуації потрібно було відразу попросити у водія два талона.
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ЗМІ поспілкувались і зі знайомими чоловіка, який побив жінку у маршрутці. Його бабуся розповіла, що її онук ніколи не виявляв агресії. При цьому вона не знімає вини з онука за те, що той підняв руку на жінку.
Сусіди чоловіка також розповіли, що не помічали за ним проявів агресії і зазначили, що він завжди допоможе, якщо виникне така потреба.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік накинувся з кулаками на жінку, яка зайняла два місця в маршрутці.
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