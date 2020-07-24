У Дніпропетровській області маршрутка потрапила в ДТП, в результаті чого постраждали 15 людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сьогодні".
Маршрутний автобус потрапив у ДТП поблизу містечка Кам'янське. З'ясувалося, що маршрутка впала в невелику водойму.
"Маршрутний автобус перекинувся в невелику водойму, тому в однієї з пасажирок - набряк легенів, їй надається медична допомога за допомогою апарату ШВЛ", - повідомив генеральний директор Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги Ростислав Винар.
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За його словами, після аварії за медичною допомогою звернулися 15 осіб, 12 з яких надійшли в стаціонар, а троє перебувають в реанімації. Одна з жінок знаходиться у вкрай важкому стані.
Також лікар повідомив, що у кількох людей ушкодження кінцівок, струс мозку, в однієї людини - забій серця.
Як відомо, ДТП з маршруткою №105 трапилась 23 липня в Петриківському районі Дніпропетровської області. В результаті аварії автобус з пасажирами злетів у кювет. При цьому водій маршрутки втік з місця події. Всього в маршрутці на момент ДТП перебувало близько 20 пасажирів, всі вони є жителями Кам'янського. Майже всі пасажири - люди похилого віку, які їхали зі своїх дачних ділянок.
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