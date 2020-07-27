В Днепропетровской области мужчина утонул, пытаясь спасти свою внучку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".

Так, в Кривом Роге Днепропетровской области 65-летний мужчина пытался спасти девочку, которая тонула в реке, и в результате погиб сам.

Трагедия произошла возле Гданцевськой плотины.

Отдыхающие у реки люди услышали крики женщины и увидели, что в воде барахтается девочка и пожилой мужчина. Увидев, что люди тонут, на помощь им бросился один из отдыхающих. Он сумел задеть за шею ребенка и вытащить на берег. Пока девочку вытаскивали, ее дедушка исчез в воде и больше на поверхность не выплыл. Впоследствии его тело нашли водолазы и вытащили на берег.

Ранее также сообщалось, что на Харьковщине жизнь ребенка оборвалась на глазах у родителей. Так, в селе Меловое ребенок вместе с родителями пришел на берег реки Северский Донец отдыхать. Они отмечали какой-то семейный праздник. Известно, что берег на реке хороший, 20 метров от берега - воды чуть ли не по колено, а потом идет резкий обрыв - 7 метров. Мальчик как-то туда забрел. Потеряв сына из поля зрения, родители немедленно вызвали спасателей, но найти мальчика не удалось. Впоследствии водолазы на расстоянии 20 метров от берега на глубине семи метров нашли тело ребенка.

Напомним, в Днепре тысячи семей останутся без света: кому не повезло, адреса.

Также Politeka сообщала, что появление метро в Днепре под угрозой срыва, сделано заявление: "дальше не пойдет".