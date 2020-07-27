В Днепре на одном из местных пляжей произошло ЧП - группа молодых людей начала стрельбу средь бела дня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".

Так, днем в воскресенье на одном из пляжей Днепра были слышны звуки выстрелов. Группа людей развлекалась на местном пляже, стреляя по бутылкам. При этом компанию не смущали громкие возмущения со стороны отдыхающих и присутствие на пляже десятков маленьких детей.

Сообщается, что инцидент произошел на жилмассиве "Красный камень", который находится на набережной Заводской, в районе кафе McDonald’s.

По данным журналистов, группа юношей распивали алкоголь на пляже и громко общались. После этого они достали пневматическое оружие и начали стрелять по металлическим банкам. Следует отметить, что это произошло средь бела дня в выходной, поэтому в этот момент на пляже было много людей, в том числе и маленькие дети.

Отдыхающие, увидев такой "отдых" подростков, вызвали полицейских, которые изъяли у юношей пневматическое оружие и задержали правонарушителей.

Правоохранители сообщили, что хулиганы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас полиция выясняет все детали происшествия, после чего любители алкоголя и оружия будут привлечены к ответственности.

Напомним, попытка спасти внучку закончилась трагедией под Днепром: все подробности.

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