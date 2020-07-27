У Дніпропетровській області чоловік утонув, намагаючись врятувати свою онучку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".

Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області 65-річний чоловік намагався врятувати дівчинку, яка тонула в річці, і в результаті загинув сам.

Трагедія сталася біля Гданцівської греблі.

Відпочиваючі біля річки люди почули крики жінки і побачили, що в воді борсається дівчинка і літній чоловік. Побачивши, що люди тонуть, на допомогу їм кинувся один з відпочиваючих хлопців. Він зумів зачепити за шию дитину і витягнути на берег. Поки дівчинку витягали з води, її дідусь зник у воді і більше на поверхню не виплив. Згодом його тіло знайшли водолази і витягли на берег.

Раніше також повідомлялось, що на Харківщині життя дитини обірвалося на очах у батьків. Так, в селі Мілове дитина разом з батьками прийшла на берег річки Сіверський Донець відпочивати. Вони відзначали якесь сімейне свято. Відомо, що берег на річці хороший, 20 метрів від берега - води мало не по коліно, а потім іде різкий обрив - 7 метрів. Хлопчик якось туди забрів. Загубивши сина з поля зору, батьки негайно викликали рятувальників, але знайти хлопчика не вдалося. Згодом водолази на відстані 20 метрів від берега на глибині сім метрів знайшли тіло дитини.

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