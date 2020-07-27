В Днепре есть угроза новой вспышки коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Мост".
Диагноз был подтвержден у двух человек, которые недавно посещали цыганскую свадьбу. Мероприятие было многолюдным - на празднике присутсовало около 150 человек. Отмечали свадьбу в местном кафе "Сан Ремо".
Специалист Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Маргарита Малышева сообщила, что во время свадьбы жители Новомосковска ромской национальности заразились коронавирусом.
"На прошлой неделе, 21.07.2020, в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области поступило сообщение от ОСП "Днепровский городской отдел лабораторных исследований" о двух лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом у жителей г. Новомосковск ромской национальности. По данным эпиданамнеза, 27.06.2020 больные принимали участие в массовом мероприятии (свадьбе) в кафе "Сан Ремо" в Днепре (заболели 04.07.2020, госпитализированы 07.07.2020), где количество приглашенных на массовое мероприятие было около 150 человек из разных регионов Украины.
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В данный момент специалисты Госпродпотребслужбы и полиция проводят сбор информации в кафе "Сан Ремо". На время расследования заведение закрыли. Руководитель заведения предоставил договор аренды помещения кафе и кухни с лицами цыганской национальности для проведения увеселительных мероприятий сроком на один месяц.
Госпотребслужба призывает правоохранителей привлечь к ответственности виновных в грубых нарушениях противоэпидемических мероприятий в кафе.
Напомним, в Днепре пьяные юноши устроили беспредел на пляже: "Стреляли по...".
Также Politeka сообщала, что появление метро в Днепре под угрозой срыва, сделано заявление: "дальше не пойдет".